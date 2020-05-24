Жительница города Принсто в штате Западная Вирджиния, 43-летняя Элизабет Хоуэй была приговорена к 155 годам лишения свободы за изнасилование своей дочери, которой на тот момент было около пяти лет. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на Mirror.

По данным издания, о совершённом преступлении в полицию заявил пользователь соцсети Facebook, также приславший видеозапись, на которой взрослая женщина совершает сексуальное насилие над маленькой девочкой. После этого началось расследование, и по цифровым следам правоохранители вышли на след Хоуэй.

И хотя лица преступницы на самих кадрах видно не было, ведущий расследование детектив Стив Соммерс доказал, что видеозапись была сделана в ванной женщины, а татуировки на её теле совпадают с теми, что попали в кадр. Он также запросил доступ к закрытым перепискам насильницы, в которых она делилась откровенными фотографиями с друзьями.

— Этот ребёнок потерял невинность, которую никогда нельзя восстановить или заменить. Это одно из самых гнусных и отвратительных преступлений, что я видел за свою 30-летнюю карьеру, — заявил на слушаниях прокурор Джордж Ситлер и попросил максимального наказания для женщины.

В конечном итоге Хоуэй была приговорена к тюремному заключению. Она сможет подать прошение о помиловании, но лишь спустя 45 лет нахождения за решёткой. К тому моменту ей исполнится 88 лет.

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