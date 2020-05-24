США намерены ввести крупные экономические санкции против Китая, если тот продолжит нарушать принцип автономии Гонконга «одна страна — две системы», об этом заявил советник президента США Роберт О’Брайен.

— Похоже, что с помощью закона, касающегося национальной безопасности, они, по сути, собираются захватить Гонконг. Если госсекретарь США Майк Помпео не сможет подтвердить, что Гонконг сохраняет значительную степень автономии, если это произойдёт, последуют санкции в отношении Гонконга и Китая, — цитирует его «Лайф» со ссылкой на NBC.

В пятницу в Пекине обсуждался законопроект о создании в Гонконге особых силовых подразделений, который подразумевает легализацию деятельности китайских спецслужб. Это вызвало массовые протесты среди населения, поскольку было расценено как нарушение принципа «одна страна — две системы».

О’Брайен отметил, что в случае подчинения особого района Китаю он утратит статус финансового центра, а крупнейшие компании и граждане покинут Гонконг и переведут свои средства в другие места.

В США предполагают, что КНР нуждается в капиталах других стран, а потеря доступа к нему нанесёт значительный удар по экономике.

Minval.az