Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что летом 2016 года думал об уходе из каталонского клуба.

По его словам, это было связано с ситуацией, когда он и его отец были признаны виновными в неуплате налогов на общую сумму €4,1 млн с прибыли, которая была получена с 2007 по 2009 год.

«В то время, из-за того скандала, я хотел уехать. Не из-за желания покинуть «Барсу», а из-за желания покинуть Испанию. Я чувствовал, что со мной здесь плохо обращались, и я не хотел тут оставаться», — приводит слова Месси RT со ссылкой на RAC1.

При этом он отметил, что ни один клуб так и не сделал ему официального предложения, так как было известно о его желании оставаться в «Барселоне».

«Тот период был очень трудным для меня и моей семьи, но люди мало знают о том, что происходит», — заявил Месси.

Тогда Месси и его отец получили условный срок, который впоследствии был заменён на штраф.

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