Английская Премьер-лига огласила результаты тестирования на коронавирус, которые прошли 19, 21 и 22 мая.

«Было протестировано 996 игроков и сотрудников клуба на наличие COVID-19. Из них два дали положительный результат.

Игроки или сотрудники клуба, которые дали положительный результат, теперь будут изолироваться в течение семи дней. Во втором раунде тестирования количество тестов, доступных каждому клубу, было увеличено с 40 до 50», — цитирует «Корреспондент» заявление официального сайта лиги. Более подробная информация не раскрывается.

Minval.az