Россия страдает из-за международных санкций, и это можно использовать Украине. Такое мнение в авторской программе главного редактора интернет-издания «Гордон» Алеси Бацман выразил бывший советский разведчик, сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец.

«Россия… входит в «черную дыру». И снятие санкций для нее – жизненно важная вещь. Вывод первый: нужно это жестко использовать. Не сдавать свои позиции раз за разом, без ничего, а жестко использовать эту ситуацию. «Вы хотите снятия санкций?» – «Окей».

Украина должна поставить вопрос не просто: «Отдайте нам Донбасс – нашу землю». Потому что они могут отдать этот Донбасс в таком состоянии и при таких условиях, что вы потом взвоете, вы проклянете тот день и час, когда его взяли себе. Это будет укол коронавирусом или вживление себе раковой опухоли», – сказал он.

Сокурсник Путина считает, что Украине нужно также потребовать от России вернуть Крым и «оплатить репарации».

«Оплачиваете ущерб, который вы причинили Украине. После этого все восстанавливаете. Вот натоптали вы в чужом огороде, вытоптали все – вскопайте все, посадите, полейте, а потом мы скажем участковому, что к вам нет претензий. Пусть снимают санкции. Вот такая должна быть позиция», – объяснил Швец.

При этом он скептически относится к возможностям, которые есть у украинской стороны.

«Если бы вы задали мне этот вопрос год назад, я бы такую розовую картину намалевал о том, как будет это Украиной использовано и все будет хорошо. Но увы. Я думаю, что это очередная возможность, которая будет профукана очередным правительством Украины», – отметил Швец.

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