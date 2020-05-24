Премьера нового электрического автомобиля Hummer должна состояться в 2021 году, сообщает «Лайф» со ссылкой на TopGear. Ряд технических решений, несмотря на завесу тайны вокруг новинки, уже известен. Электрическая силовая установка будет программно ограничена на отметке в тысячу лошадиных сил — такие характеристики обеспечат трёхтонной машине разгон до ста километров в час за три секунды. Однако новый Hummer будет доступен лишь в кузове пикап, а отличительной чертой машины станет полностью съёмная стеклянная крыша.

Изначально премьера электрической модели Hummer должна была состояться ещё 20 мая 2020 года, однако все мероприятия перенесли из-за пандемии коронавируса. GMC также сообщала о планах оснастить внедорожник сверхмощной аккумуляторной батареей и электродвигателями на каждом колесе. Суммарный крутящий момент нового автомобиля, который будет продаваться под названием Hummer EV, должен составить около 15 тыс. Н·м, что в 12 раз больше, чем у суперкаров Bugatti Chiron. Цены на новый электрический автомобиль Hummer могут стартовать с отметки в 50 тыс. долларов.

Minval.az