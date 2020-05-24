Исчезновение заслуженной артистки России Алёны Бабенко из телешоу «Танцы со звёздами» было вызвано недомоганием актрисы. Как показало дальнейшее медицинское обследование, она заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила сама Алёна Бабенко на своей официальной странице в Instagram.
— Честно говоря, я не люблю говорить о болячках, мне кажется, чем меньше об этом говорить, тем быстрее они отступят. Но сейчас это касается всех… Я сочла себя ответственной не только за своё здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по «паркету». К сожалению, это оказался тот самый коронавирус. Что было? Слабость, температура, всё показало КТ, и… я выбрала стационар под присмотром врачей, за что им большое спасибо, — написала Бабенко.
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Всем привет! Какое-то время меня не было в «эфире», было много вопросов о моем самочувствии, и я благодарю каждого из вас за беспокойство и пожелания… Также, было много предположений о том, почему наша пара покинула проект «Танцы со звёздами»… ⠀ Честно говоря, я не люблю говорить о болячках, мне кажется, чем меньше об этом говорить, тем быстрее они отступят🤗 Но…сейчас этот касается всех… ⠀ Я самоизолировалась и отказалась от участия в шоу «танцы со звёздами» осознанно, как только почувствовала недомогание. Я сочла себя ответственной не только за своё здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету😌 К сожалению это оказался тот самый 👑🦠 ⠀ Чувствую я себя уже лучше, болезнь отступает. Что было? слабость, температура, все показало КТ и…я выбрала стационар под присмотром врачей, за что им большое спасибо!!! Надеюсь скоро буду дома! К сожалению, в танцы наша пара уже не вернётся…😢 Я благодарна моему изумительному партнёру Максиму Петрову @maxim__petrov, талантливейшему хореографу Родиону Барышеву @rodion_baryshev, всем зрителям отдельное спасибо за поддержку!!!! ⠀ Всем желаю здоровья и помните: главное — это позитивный настрой!Остальное все ерунда 💃🏻 ⠀ А фотка, это мое воспоминание о путешествии на о. Патмос, где есть пещера Апокалипсиса, где апостол Иоанн Богослов получил от Бога «Откровение» #аленабабенко