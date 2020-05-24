В администрации президента CША Дональда Трампа рассматривают создание организации, аналогичной ВОЗ. Об этом сообщает издание Politico.

Организация будет предназначена для борьбы с будущими вспышками инфекционных заболеваний и станет новым подразделением в Государственном департаменте.

Новую организацию может возглавить Дебора Биркс, высокопоставленный чиновник, отвечающий за ситуацию с коронавирусом в США.

Госдеп назначит координатора для наблюдения почти за всеми аспектами готовности к пандемии и ответных мер — от глобального распространения вакцин и лекарственных средств до разработки модернизированных протоколов для предотвращения распространения вспышки инфекции.

«Наличие единственной инициативы, направленной на то, чтобы сфокусировать внимание и ресурсы всего мира, стало эффективной моделью, чтобы переломить ход таких болезней, как ВИЧ/СПИД и малярия. США будут утверждать глобальное лидерство в мобилизации частных и государственных партнеров, многосторонних учреждений и других двусторонних доноров для поддержки глобальной ответной реакции на пандемию, которая принесет результаты для американского народа», — гласит проект инициативы.

Отмечается, что это предложение уже вызвало разногласия между Госдепом и Агентством США по международному развитию. Представители USAID озадачены этой идеей, которая может привести к потере контроля над значительными деньгами и властью.

Напомним, что ранее Трамп выдвинул ультиматум ВОЗ. Вашингтон пригрозил полностью прекратить финансирование организации и выйти из ее состава при невыполнении поставленных требований.

Однако ЕС пошел против Трампа в вопросе ВОЗ. Официальный Брюссель предлагает позднее дать оценку действиям Всемирной организации здравоохранения в период пандемии.

Minval.az