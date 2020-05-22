Американская экономика «вновь будет великой» в 2021 году, сказал министр финансов США Стивен Мнучин после того, как Бюджетное управление Конгресса (CBO) дало прогноз, что уровень безработицы останется высоким до конца следующего года.

Мнучин сказал, что рецессия, вызванная попытками сдержать темпы распространения коронавируса, вероятно, достигнет низшей точки во втором квартале, выразив мнение, которое разделяют многие экономисты. По его словам, которые приводит «Интерфакс», в четвертом квартале ВВП ждет «гигантский подъем».

Он подтвердил, что администрация президента США Дональда Трампа и республиканцы в Сенате предпочли бы повременить с одобрением дополнительных мер поддержки экономики, однако сказал, что существует «большая вероятность» того, что они потребуются.

«С учетом большого прогресса в усилиях медиков побороть этот вирус мы ожидаем, что наша экономика вновь будет великой в следующем году», — сказал он на онлайн-мероприятии, организованном изданием The Hill.

Minval.az