Препарат от малярии и ревматологических заболеваний гидроксихлорохин при лечении COVID-19 создает дополнительную угрозу смерти из-за осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие статистику по лечению гидроксихлорохином по всему миру. Информацию распространяет «Медуза» со ссылкой на Lancet.

В исследовании анализировались данные 96 тысяч пациентов из 671 больницы по всему миру. Из них 14888 получали гидроксихлорохин или хлорохин в сочетании с антибиотиками или без них, а 81144 пациента, которым не давали эти лекарства, были выделены в контрольную группу.

По результатам анализа смертность в контрольной группе составила 9,3%, а смертность в группах, принимавших лекарства — от 16 до 23,8%. Значительная часть этих дополнительных смертей была вызвана проблемами сердечно-сосудистой системы, в частности, аритмией.

19 мая президент США Дональд Трамп сообщал, что принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавирусной инфекции. Трамп заявлял, что врач при Белом доме, с которым он проконсультировался, был не против приема этого препарата.

Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США рекомендовало применять гидроксихлорохин только в больничных условиях.

Minval.az