«Мы обсуждаем возобновление международных авиарейсов. Возможно, они возобновятся с 15 июня».

Об этом на брифинге Оперштаба сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, будет принята во внимание ситуация в стране и за рубежом.

Minval.az