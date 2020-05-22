«Мы обсуждаем возобновление международных авиарейсов. Возможно, они возобновятся с 15 июня».
Об этом на брифинге Оперштаба сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
По его словам, будет принята во внимание ситуация в стране и за рубежом.
«Мы обсуждаем возобновление международных авиарейсов. Возможно, они возобновятся с 15 июня».
Об этом на брифинге Оперштаба сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
По его словам, будет принята во внимание ситуация в стране и за рубежом.
Дата: 2020/05/22 17:35
Раздел: Новость
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