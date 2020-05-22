Модель Алена Гаврилова в комментариях у себя в Instagram впервые ответила на вопросы о разводе с предпринимателем и поп-исполнителем Эмином Агаларовым, а также на подозрения в том, что их общая дочь Афина живет с отцом.

Так подписчики Гавриловой и Агаларова решили потому, что певец выкладывает совместные фотографии с дочкой, а модель — нет. «Не пишите глупости, пожалуйста. Я не собираюсь выставлять фото с дочерью для того чтобы все знали, что она живет со мной!» — отрезала она.

Позже она подтвердила разрыв с Агаларовым и подчеркнула, что эта тема закрыта.

Алена Гаврилова и Эмин Агаларов прожили в браке два года. Недавно Агаларов неожиданно заявил о разводе.

Minval.az