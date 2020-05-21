В Украину прибыл танкер UMLMA под флагом Катара, который доставил 76 430 тонн нефти WTI, ранее не импортировавшейся в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Одесского морского порта.

«Порт отправки — Nederland Texas. В роли продавца и фрахтователя судна выступила транснациональная нефтегазовая компания ВР. Сырье закуплено для нужд Кременчугского нефтеперерабатывающего завода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что так называемая «легкая техасская» нефть — West Texas Intermediate (WTI) доставлена в Украину впервые. Используют ее в основном для производства бензина. Традиционно высокий спрос на нефть этой марки в США и Китае.

Minval.az