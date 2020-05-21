Россия перебросила на север Африки не менее восьми военных самолетов с целью поддержки незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара.

Об этом интервью телеканалу Bloomberg заявил глава МВД признанного ООН Правительства национального согласия Ливии Фетхи Башага.

По словам министра, не менее шести «МиГ-29» и два «Су-24» переброшены на восток Ливии с авиабазы «Хмеймим» в Сирии.

Российская сторона воздержалась от комментариев по данному вопросу.

По данным телеканала, сторонники Хафтара готовят «самую крупную воздушную операцию в истории Ливии против турецких военных».

Bloomberg отмечает, что ударные БПЛА и артиллерия за последние сутки уничтожили пять ПЗРК «Панцирь» российского производства: три в районе города Тархуна, один в районе Вишке и еще один к югу от столицы Триполи.

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