Американский актер Тейлор Лотнер присоединился к акции помощи пострадавшим от вспышки коронавирусной инфекции. Звезда саги «Сумерки» распродает свою одежду, пишет Metro.

«У меня весенняя уборка. Продаю тонны подержанной и новой одежды из своего личного гардероба. Вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим от коронавируса», — написал 28-летний актер в своем Instagram-аккаунте.

Теперь фанаты звезды смогут купить его кожаные куртки, джинсы, шорты, майки, спортивные костюмы. Цена на вещи звезды стартует от 10 долларов.

Также Лотнер собирается выставить на продажу одежду, в которой он снимался в фильме «Королевы крика».

Лотнер наибольшую известность получил благодаря съемках в картинах «Приключения Шаркбоя и Лавы», «День Святого Валентина» и вампирской саге «Сумерки», где исполнил роль Джейкоба.

Minval.az