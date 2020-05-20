Российский политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный рассуждает на страницах издания «Радио Свобода» о том, чем заняться оппозиции в условиях пандемии.

— Как мы видим, прямо сейчас можно добиться довольно высокого градуса протестной активности и без уличного компонента. Собственно говоря, не только оппозиция власти, но и обычные люди, вообще весь мир сейчас получил опыт того, как можно жить по-новому в этой ситуации, ведь очевидно, что какие-то вещи останутся с нами надолго.

Я бы сказал, что именно сейчас градус протестной активности среди просто горожан, жителей, наверное, один из самых высоких за последнее время: посмотрите на все эти видеообращения врачей! Просто сейчас такая ярость зреет среди тех, кто раньше не был замечен в участии в протестной активности или прямой политике: это врачи, представители малого бизнеса, обычные люди, которые сейчас без дохода.

В последние пару месяцев мы сконцентрировались на том, чтобы продвигать именно нашу кампанию «Пять шагов», кампанию прямой денежной помощи населению. Сотни тысяч людей оставили свои подписи, и, судя по тому, что эти меры обсуждаются абсолютно везде, их комментируют абсолютно все, в каком-то смысле мы достигли своей цели.

Но сейчас, когда действительно невозможно проводить массовые митинги (а хотелось бы, конечно, провести по всей стране общероссийские акции, направленные против продления сроков Путина), задача по-прежнему остается – вести агитационную кампанию за то, чтобы не признавать эти выборы, а соответственно, не признавать новые сроки Путина.

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