Пандемия коронавируса может нанести всему миру ущерб на сумму в девять триллионов долларов. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-брифинге.

«90 тысячам американцев эта чума уже стоила жизни, более 36 миллионов американцев потеряли работу с марта. По всему миру — 300 тысяч [умерших]. По нашим оценкам, ошибки Коммунистической партии Китая могут обойтись миру в девять триллионов долларов», — сказал Помпео, слова которого приводит «Медуза».

Он также отметил, что Китай пообещал направить на борьбу с коронавирусом два миллиарда долларов, в то время как США выделили на эти цели (в том числе разработку вакцины и гуманитарную помощь) 10 миллиардов долларов. Помпео назвал вклад Китая в борьбу с пандемией «ничтожным».

Администрация президента США Дональда Трампа последовательно обвиняет власти Китая в том, что их действия на первом этапе распространения коронавируса привели к пандемии. Предполагается, что это часть предвыборной стратегии Дональда Трампа.

Трамп и Помпео выдвигали версию о том, что коронавирус мог случайно «сбежать» из Института вирусологии в китайском городе Ухань. Эта теория не нашла поддержки у других западных стран. ВОЗ придерживается мнения о естественном происхождении коронавируса.

В начале апреля агентство Bloomberg со ссылкой на подсчеты банкиров с Уолл-стрит писало, что ущерб мировой экономике от пандемии может составить больше пяти триллионов долларов в течение двух лет.

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