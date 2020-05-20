Директор Исследовательского института «Политэкономия» Андраник Теванян сделал на своей странице в Facebook пост, в котором отметил, что премьер Армении Никол Пашинян убегает от ответственности и пропагандирует сваливание вины за надвигающуюся катастрофу на других.

По его мнению, власти Армении провалили борьбу с эпидемией, а доказательством являются показатели Азербайджана и Грузии.

«Если в некоторых кругах среди народа наблюдается легкомысленное отношение к эпидемии, то виновниками номер один в этом являются премьер-министр и министр здравоохранения. Именно они боролись с коронавирусом с помощью пинцета и шуток. Они организовывали референдум на этапе распространения вируса и проводили массовые митинги. Выход из сложившейся ситуации находится в политической плоскости. Борьба должна быть не только против эпидемии, но и против неэффективного правительства», — отметил он.

По его мнению, Пашинян был эффективен в уличной борьбе, но он практически ноль в кабинете и тем более в условиях кризиса.

«Итак, пришло время сменить водителя государственного автомобиля, который в сложных погодных условиях ездит по серпантину ради пассажиров и безопасности автомобиля. В условиях ненависти и вражды невозможно преодолеть кризис. Мы должны добиться нового качества власти и руководства. Добиться этого не требованием отставки, а принуждая к переменам посредством широкой общественно-политической консолидации», – резюмировал Теванян.

Minval.az