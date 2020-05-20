Американская академия кинематографических искусств и наук рассматривает возможность переноса 93-й церемонии вручения премии «Оскар» в 2021 году, сообщает ТАСС.

Но окончательное решение пока что не принято. На данный момент трансляция церемонии вручения «Оскара» запланирована на 28 февраля следующего года в эфире телекомпании ABC. Журнал не раскрыл информацию о возможных новых датах проведения мероприятия.

Отметим, в конце апреля американские киноакадемики из-за распространения коронавирусной инфекции временно допустили к отбору номинантов на «Оскар» фильмы, показ которых проходил только онлайн. Ранее, согласно правилам, номинантами на премию могли стать лишь картины, которые находились в прокате в любом коммерческом кинотеатре Лос-Анджелеса (штат Калифорния) хотя бы одну неделю календарного года, предшествующего вручению премии.

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