Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин попал в сферу интересов одного из клубов МЛС, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на портал Calciomercato.

Аргентинец не входит в планы тренерского штаба «старой синьоры» и может покинуть клуб в летнее межсезонье. Этой возможностью хотят воспользоваться в МЛС, чтобы заполучить очередного звездного игрока.

Действующий контракт Игуаина с «Ювентусом» рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 34 поединка в футболке «бьянконери», отличившись восемью голами и восемью ассистами.

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