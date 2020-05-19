Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) выступила против 14-дневного карантина для туристов по приезду, введенного рядом стран.

В опубликованном заявлении IATA говорится, что пассажиропоток в 2021 году снизится как минимум на 24% по сравнению с 2019 годом, а при пессимистичном сценарии — на 34%.

«Ранее 86% опрошенных путешественников выразили беспокойство из-за карантина по прибытии, а 69% респондентов в принципе отказались путешествовать в таких условиях. В связи с этим IATA призывает правительства стран найти альтернативы обязательному 14-дневному карантину для прибывающих туристов», — цитирует «Интерфакс» заявление ассоциации.

В качестве таких «некарантинных» мер в IATA предложили не допускать поездок пассажиров с температурой и другими симптомами COVID-19. При этом перемещение туристов, которые болеют коронавирусом без симптомов, должны контролировать их государства.

«Таким образом можно избежать 14-дневного обязательного карантина для всех и одновременно не допустить ввоза инфекции, которого опасаются все государства. И так жить до изобретения вакцины или иных действенных мер против коронавируса», — отметили в ассоциации.

Minval.az