Одним из основных элементов торговли людьми является торговля мигрантами. Об этом на сегодняшнем заседании парламента сказал глава парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов, передает Trend.

Новрузов отметил, что ряд политических партий, т.н. Национальный совет и находящийся в его составе ПНФА во главе в главным торговцем людьми Али Керимли занимаются торговлей мигрантами.

«Это доказывает ряд документально. В документах полиции Германии, а также в документов, поднятых в Италии и Франции, по выданным фальшивым справкам граждане Азербайджана, если можно так выразиться, были проданы в Европу. Они и сами обсуждают это, обвиняя друг друга. Считаю, что в очередных отчетах Национального координатора по борьбе с торговлей людьми должны быть отражены эти вопросы», – сообщил Новрузов.

Minval.az