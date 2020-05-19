19 мая министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как сообщили в пресс-службе МИД, министры в соответствии с инструкциями, полученными после телефонного разговора между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, обсудили ситуацию, связанную со скоплением граждан Азербайджана в Республике Дагестан и шаги, которые должны быть предприняты в координации обеих стран для решения этой проблемы.

Стороны обменялись мнениями по развитию двусторонних стратегических отношений, в том числе по расширению торгово-экономических связей.

Министры также провели обмен мнениями по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Министр Эльмар Мамедъяров проинформировал своего коллегу о недавней встрече в формате видеоконференции с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Minval.az