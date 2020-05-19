Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что власти РФ управляют сепаратистами в Донбассе.

«ДНР — это серая зона, которая полностью управляется извне. Причем управляется отвратительно и отвратительными по своим моральным и деловым качествам людьми. Извне — это из Российской Федерации», — сказал он в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

При этом, по мнению Стрелкова, российские власти предали «ополченцев», «прибывших сражаться за Новороссию».

Также он заявил, что Украина за последние шесть лет «создала боеспособную армию, которая во много раз превосходит по численности силы ДНР и ЛНР». По его словам, если Киев вернет контроль над украинско-российской частью границы, то «ДНР» и «ЛНР» «практически сразу же прекратят свое существование». Без поддержки России украинская армия «сможет взять Донбасс под контроль за неделю-две», считает он.

Как сообщал ранее «Минвал», взявший интервью у Стрелкова Гордон заявил, что интервью было взято в содружестве с украинскими спецслужбами. Он также назвал слова экс-министра обороны ДНР свидетельскими показаниями.

Minval.az