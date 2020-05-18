Возвращение оккупированного Россией Крыма при президентстве Путина маловероятно, поэтому нужно усиливать санкции против РФ. Об этом заявил лидер крымскотатарского народа, нардеп Украины Мустафа Джемилев.

«Понятно, что при режиме Путина полуостров вряд ли вернется, хотя экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер недавно сказал, что ни один президент РФ после Путина не станет возвращать Крым. Но я думаю, что следующий президент России будет намного умнее Путина и поймет, что в интересах его страны быть цивилизованным государством и придерживаться международного права. А это означает освобождение всех занятых оккупантами территорий – Крыма и Донбасса», – цитирует УНИАН политика.

Джемилев подчеркнул, что для возвращения Крыма необходимо активное участие международного сообщества.

«Прежде всего – усиление санкций. Вопрос решится лишь тогда, когда Россия поймет, что это просто катастрофа для них и что нужно вести себя прилично», – отметил нардеп.

Cегодня, 18 мая, в Украине отмечают 76-ю годовщину депортации крымских татар.

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