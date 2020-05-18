18 мая – очередная годовщина сталинской депортации крымских татар. 183 тыс. человек – весь народ – выбросили вон с родины в 1944 году.

Об этом написал журналист и публицист Виктор Шендерович в соцсети Facebook.

«Спустя 70 лет наследница сталинского СССР – путинская Россия – добралась до их родины и до них снова. Большинство украинских политических заключенных в России сегодня – именно они, крымские татары», — отметил журналист.

«И ненавидимы тюремщиками не только за их религию, снова поставленную вне закона, но и за приверженность свободной Украине, в которой они были полноценными гражданами», — подытожил Шендерович.



Minval.az