Сегодня, 18 мая 2020 года — большая дата 100-летия Иоанна-Павла Второго, яркого мыслителя, с чьими идеями и сочинениями я познакомился благодаря жене моей Елене Твердисловой, в чьём переводе на русский с польского вышли в двух томах поэзия, драматургия и проза Папы (он же — Кароль Войтыла).

Я был вдохновлён великими действенными мыслями Папы, выступал (и продолжаю это делать поныне, ибо есть вещи, о которых надо говорить постоянно, нельзя обходить или замалчивать, пока не станет догмой для всех) с навеянными им идеями, охватывающими авраамические верования (это особенно актуально в России и здесь, где мы ныне обитаем, в Израиле, куда, кстати, Папа совершал паломничество и молился у Стены плача в Иерусалиме, даже по обряду иудеев вложил в неё записку, которая ныне, как о том читал, хранится в Ватикане; посещал мечеть); выделю лишь одно значимое для всего современного мира суждение Папы, что делает честь всему славянству: христиане – младшие братья иудеев (а соответственно мусульмане – младшие братья христиан и иудеев; что иудейство – материнское лоно авраамических религий и негоже это забывать, отвергать, замалчивать, а тем более непозволительно топтать, и т.д).

Папа посетил в своё время и Азербайджан, высказав существенные суждения о менталитете моего народа — о нашей веротерпимости, о том, что захват чужого, агрессия чужды духу истинного азербайджанства … И горд, что являюсь членом Московского общества Папы Римского Иоанна-Павла Второго.

Чингиз Гусейнов, писатель

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