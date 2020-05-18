Мировое сообщество должно объединиться, чтобы добиться от Китая компенсации ущерба, нанесенного пандемией коронавируса. Такое мнение в интервью Washington Examiner высказал госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, Китай претендует на звание сверхдержавы, но пандемия показала, что китайские руководители «не вели себя как нация, достойная того, на что они претендуют».

Когда президент США Дональд Трамп убедится, что Китай «понимает последствия предпринятых им действий», он примет решение о том, каким образом добиваться от Пекина компенсации ущерба, добавил Помпео. Он сказал, что уже предоставил президенту «ряд идей» о возмещении ущерба, но не привел никаких подробностей.

Он также обвинил Коммунистическую партию Китая в невыполнении обещаний как в контексте сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения в начале пандемии, так и в других сферах. По словам Помпео, «демократии выведут мир из пандемии», тогда как автократии «приводят к таким эпидемиям или тому, что мы видели в Чернобыле».

Помпео подчеркнул, что демократические государства должны объединиться, чтобы «защитить свободу во всем мире».

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