Израильский институт биологических исследований в городе Нес-Ционе успешно завершил клинические испытания вакцины против коронавируса COVID-19 на грызунах, сообщил 12-й телеканал израильского телевидения.

По его данным, во время проведения испытаний вакцинировали 50% грызунов лаборатории института, затем все грызуны были инфицированы коронавирусом нового типа. Результаты исследования показали, что привитые животные остались здоровы, а не привитые заразились COVID-19.

Вскоре институт начнет следующий этап испытаний — на других животных, а затем — на человеке. Отмечается, что в случае, если исследование пройдет по плану, вакцина против вируса будет готова через год или даже раньше.

Испытания вакцины против COVID-19 начались в прошлом месяце, после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично попросил институт биологических исследований присоединиться к борьбе с коронавирусной пандемией.

Кроме того, лаборатория института под наблюдением вооруженных сил также работает над созданием лекарства для лечения заболеваний, развивающихся на фоне заражения коронавирусом.

В минувшие выходные минобороны Израиля объявило, что институт подал патент на восемь типов антител к коронавирусу, которые будут использованы в разработке препарата для лечения COVID-19.

Minval.az