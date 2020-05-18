Должен признаться, что когда Пашинян пришёл к власти на волне общеармянских протестов, я думал что в Армению приходит умный, смелый лидер, который может стать примером. Когда он свернул в Армении мафиозный клан, приходивший к власти на фоне Карабахской войны, и пообещал быть демократическим лидером, подумал, что это будет полезно для всего региона и будет способствовать урегулированию конфликта, с помощью которого Россия в течение тридцати лет держит в руках весь Кавказ. Но я ошибся.

Он оказался обычным популистом, воспользовавшимся болью своего народа. У русских есть такое слово «дешёвка». Не воспринимайте это как оскорбление. Я никогда не оскорбляю даже своего врага. Но то, что он злословил об общенациональном лидере Азербайджанского народа Мамед Эмине Расулзаде, показывает насколько он несерьёзный человек. Даже когда человек желает врага, он желает достойного врага, а не такого, как Пашинян! Господин Пашинян до сих пор не знает, что опорочил клеветой человека, который носил идею Кавказского Дома! А что он сам сделал за эту идею?

Вахид Гази, писатель, публицист

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