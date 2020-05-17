Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майк Блумберг рассматривает возможность значительного увеличения расходов на поддержку кандидата на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена. Об этом сообщил «Гордон» со ссылкой на CNBC.

Финансовая помощь Блумберга может составить $250 млн.

«Как сказал Майк, он поддерживает экс-вице-президента в противостоянии с [действующим президентом] Дональдом Трампом. В настоящее время мы ищем, как лучше всего поддержать Байдена, а также победу демократов на выборах в ноябре», – прокомментировал информацию представитель Блумберга.

Телеканал отмечает, что по данным последнего соцопроса, Байден опережает Трампа в поддержке избирателями почти на 5 процентных пунктов.

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