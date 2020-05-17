16 мая в Греции открылось более 500 пляжей, что вызвало немалый ажиотаж у отдыхающих, пишет Reuters.

На популярном пляже Алимос к югу от Афин еще до рассвета выстроилась очередь желающих поскорее занять места. Смягчение мер социального дистанцирования, введенных в связи с карантином, совпало с приходом в Грецию жары.

Власти допускают максимальное пребывание 40 человек на 1000 м² площади пляжа, расстояние между зонтиками от солнца должно составлять не менее 4 метров, а между лежаками – не менее 1 метра.

В течение дня отдыхающим напоминают об ограничениях через громкоговорители, а соблюдение дистанции контролируют с дронов.

Minval.az