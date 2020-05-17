Федеральная резервная система США рассматривает возможность нового обвала цен на мировых финансовых рынках. Об этом говорится в отчёте ФРС.

— Стоимость активов остаётся уязвимой к значительному снижению, если пандемия будет развиваться в непредсказуемом направлении, экономические последствия окажутся более неблагоприятными или в финансовой системе вновь возникнут сложности, — говорится в отчёте (цитата по «Лайфу»).

ФРС отмечает, что из-за ситуации с коронавирусом уязвимыми могут оказаться недвижимость, а также закредитованные предприятия и бизнес.

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