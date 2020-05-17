Бывают фильмы, в которых отказываются играть не то, что маститые актеры, а вообще все! И режиссерам приходится снимать начинающих актеров, не слишком популярных артистов и тех, кто на первый взгляд вообще не подходил на эту роль. «Домашний очаг» показывает, что же получилось в итоге.

Вивиан. «Красотка»

Кастинг на роль проститутки Вивиан, пожалуй, самая обширная история отказов, которые когда-либо получал режиссер, хотя к тому моменту Гарри Маршалл уже снял успешнейший фильм «За бортом» с Голди Хоун и Куртом Расселом. Однако Маршаллу отказали вообще все.

Сам режиссер мечтал снять в роли Вивиан Карен Аллен, но она отказалась сразу. Потом предложение поступило Молли Рингуолд и Мег Райан, но обе заявили, что не хотят играть проституток. Вайнона Райдер и Дженнифер Коннели были согласны, но слишком юны для этой роли. Дайана Лейн поначалу согласилась и даже примерила знаменитое красное платье, но потом отказалась, заявив, что не может совместить графики съемок. Мишель Пфайффер врать не стала и откровенно сказала, что тон сценария ей не нравится, а Дэрил Ханна и вовсе заявила, что сценарий возмутительно сексистский и унижает женщин.

История не сохранила подробностей, но Дженнифер Джейсон Ли, Ким Бейсингер, Мелани Гриффит и Шэрон Стоун тоже отказали режиссеру.

А когда Маршалл нашел совсем юную (21 год) и идеально подходившую на роль Джулию Робертс, отказала уже сама студия Disney: по мнению компании, никому не известная актриса с парой проходных ролей в резюме играть главную роль не могла. Но, поскольку никого не осталось, а Робертс заявила: «Либо вы меня берете, либо я подписываю контракт с другой студией и играю в другом фильме», студийным боссам ничего не осталось, кроме как дать ей роль. И эта роль сделала звездой Джулию Робертс, а студии принесла баснословный доход.

Джек Доусон. «Титаник»

Поскольку по сюжету Джеку Доусону всего 17 лет, у Джеймса Кэмерона было не так уж много вариантов, но поначалу он все же старался привлечь в своей проект звезд. Сыграть самого романтичного героя-любовника в одном из самых кассовых фильмов столетия могли Мэттью Мак-Конахи, Кристиан Бейл, Крис О’Доннелл и Том Круз. Последний отказываться прямо не стал, но запросил гонорар такой величины, что топить «Титаник» после этого было бы не на что. А Вот Мак-Конахи не поскупился на нелестные слова о сценарии, а когда Кэмерон отправил ему письмо с просьбой прийти на пробы и поговорить лично, просто проигнорировал режиссера. Тогда Кэхмерон наконец обратил внимание на Леонардо ДиКаприо.

Кстати, и ДиКаприо тоже от роли отказался. «Ни за что!» — сказал он своему агенту Рику Йорну. Джек Доусон в фильмографию Лео не вписывался никак: не бунтарь, не трудный подросток и не герой с психическим заболеванием — что там играть? Рик в ответ рассказал Лео красивую сказку о том, что Кэмерон видит в главной роли тоько его и никого другого. ДиКаприо, конечно, был весьма уязвлен, когда узнал, что это не так, и на пробах вел себя невероятно дерзко, если не сказать по-хамски. Кэмерон уже собирался выгнать заносчивого актера, но тут Лео всё же начал играть, и режиссер понял: вот он, Джек!

Нео. «Матрица»

То, что изначально Нео должен был играть Уилл Смит — общеизвестный факт. Как и то, что Смит предпочел «Матрице» съемки в фильме «Дикий, Дикий Запад», который провалился в прокате и собрал целых пять побед антипремии «Золотая малина»: худший фильм, худший режиссер ( Барри Зонненфельд ), худший сценарий, худшая песня («Wild Wild West») и худшая экранная пара. Но мало кто знает, что, получив отказ Уилла Смита, сестры Вачовски (тогда они, правда, еще были братьями) отправились с предложением главной роли к Юэну Мак-Грегору, Леонардо ДиКаприо и Тому Крузу (опять он!). К счастью, все трое отказались, и мир получил возможность влюбиться в Киану Ривза: «Матрице» уже 20 лет, а Киану все еще всеобщий любимчик, хотя ни в одном действительно культовом фильме больше не сыграл.

Кларисса Старлинг. «Молчание ягнят»

Кастинг на главные роли в этом фильме был вообще очень сложным: самого Ганнибала Лектера тоже не хотел играть никто. От роли отказались Шон Коннери, Джек Николсон, Роберт Дюваль, Джереми Айронс и Брайан Кокс. А вот Энтони Хопкинс сомневаться не стал и получил «Оскар» за лучшую мужскую роль, хотя у его персонажа было очень мало экранного времени. Однако партнершу для Хопкинса не могли найти очень долго. Режиссер картины Джонатан Демми мечтал видеть в этой роли Мишель Пфайффер или Мег Райан, но обе они отказались, сочтя фильм слишком жестоким и кровавым. Тогда Джонатану все же пришлось обратить свое внимание на Джоди Фостер, под которую и писал роль сценарист Тед Тэлли.

Ной Кэлхаун. «Дневник памяти»

Режиссер самой романтичной ленты нулевых Ник Кассаветис говорил, что хотел повторить невероятно успешный номер, который уже провернул Джеймс Кэмерон: взять на главную роль талантливого, но пока малоизвестного актера и сделать из него звезду. Так и вышло с Райаном Гослингом, который на следующий день после премьеры ленты проснулся знаменитым. Вот только дело в том что на роль Ноя не спешил соглашаться никто, так что режиссер даже предлагал автору романа Николасу Спарксу как-то изменить линию героя: актеры отказывались играть этого персонажа, потому что было нечего играть. Среди тех, кто отказался, были Том Круз и Джастин Тимберлейк (и спасибо им за это большое, конечно).

Арагорн. «Властелин колец»

Невероятно, но факт: в образе будущего короля Питер Джексон видел Рассела Кроу, Дэниела Дэй-Льюиса или Николаса Кейджа. К счастью, режиссеру «Властелина колец» отказали все трое: Кроу еще не закончил предыдущий проект, Дэй-Льюис посчитал, что фэнтези — не его уровень, а Кейдж не захотел ввязываться в долгосрочный контракт. Затем на роль взяли Стюарда Таунсенда, но после четырёх дней съёмок Джексон посчитал, что Арагорна должен сыграть актёр более солидного возраста и уволил актера. В итоге на роль пригласили Вигго Мортенсена и не прогадали: актер блестяще перевоплотился и в угрюмого Бродяжника, и в гордого наследника Исилдура, ну и стал звездой, конечно же.

Джон Мак-Клейн. «Крепкий орешек»

В это трудно поверить, но до «Крепкого орешка» Брюс Уиллис не просто не был звездой боевиков — он в них ни разу не снимался. Брюс специализировался на детективных сериалах и комедиях, и в роли «крутого парня» его никто не видел. Может быть, карьера Уиллиса пошла бы совсем по другому пути, но однажды выяснилось, что в роли «крепкого орешка» Джона Мак-Клейна ни одна звезда Голливуда себя не видела. В списке приглашенных на роль Джона Мак-Клейна числились такие мэтры жанра, как Берт Рейнольдс, Харрисон Форд, Сильвестр Сталлоне, Ричард Гир, Дон Джонсон и Арнольд Шварценеггер, но все отказались. В итоге Брюс Уиллис, кандидатуру которого поначалу не рассматривали всерьез, вытянул свой счастливый билет, а зрители получили фильм, ставший поистине легендарным.

Патрик Бейтман. «Американский психопат»

Психопата мог сыграть Джонни Депп, Джонни Ли Миллер или Эдвард Нортон, но все они отказались, даже не читая сценария. Следующими претендентами были Билли Крудап (он не явился на подписание контракта, сообщив, что дочитал сценарий и не может играть такого психа) и Леонардо ДиКаприо (Лео заломил гонорар едва ли не больше бюджета ленты). В результате роль Патрика воплотил Кристиан Бейл и справился с ней лучше, чем кто-либо другой.

Белла Свон. «Сумерки»

Несмотря на то что книга Стефани Майер «Сумерки» стала бестселлером задолго до начала съемок фильма, актрисы не спешили соглашаться на роль Беллы. Интересно, что сама писательница мечтала видеть свою героиню в исполнении Эмили Браунинг, но та отказалась даже приезжать на просмотр. Эмми Россум и вовсе назвала сценарий «преступно плохим», а Френсис Бин Кобейн, дочь Курта Кобейна и Кортни Лав, отказала без объяснения причин. В итоге роль Беллы исполнила Кристен Стюарт, и, хотя ее игра породила множество шуток и мемов, фильм все же собрал свою кассу.

Кристиан и Анастейша. «50 оттенков серого»

Эту экранную пару пришлось буквально собирать из остатков: от роли Кристиана Грея отказались Роберт Паттинсон и Райан Гослинг, Чарли Ханнэм и Гарретт Хедлунд, Тео Джеймс и Александр Скарсгард, Скотт Иствуд и Франсуа Арно, а от роли Анастейши — Эмма Уотсон, Хлоя Бриджес и Люси Хейл. И это единственный случай в нашей подборке, когда мы можем смело сказать: отказались — и правильно сделали!

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