В Лос-Анджелесе на 87-м году жизни скончался голливудский комедийный актёр Фред Уиллард.

Уиллард умер 15 мая вечером в своём доме от естественных причин, сказал в беседе с изданием его агент Майкл Эйзенштадт.

Дочь артиста Хоуп подтвердила кончину отца и рассказала, что он ушёл из жизни «очень мирно», находясь в своём в доме в окружении близких.

— Он продолжал двигаться, работать и делать нас счастливыми до самого конца. Мы его очень любили! Мы будем скучать по нему всегда, — отметила она (цитата по «Лайфу» со ссылкой на The Hollywood Reporter).

Фред Уиллард был номинирован на премию «Эмми» за игру в «Американской семейке» и три года подряд за роль Хэнка МакДугалла в сериале «Все любят Рэймонда».

Кроме того, в этом месяце на Netflix запланирован релиз сериала «Космические войска» с его участием.

Уиллард был одним из тех актёров, которые заставляли улыбаться зрителей с первого взгляда. Даже имена его персонажей звучали смешно: мистер Стуффлби («Волшебники из Вэйверли Плэйс»), помощник президента Фиблман («Первая семья»), Бэзил Сент-Мозли («Свадебный переполох») и мэр Дибс («Роксана»). Также на его счету роль в легендарном сериале «Друзья» и ленте «Американский пирог».

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