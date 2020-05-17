В Германии национальный переполох. И виноват не коронавирус. Там, наоборот, сняли режим изоляции и выпустили людей на улицы. Причем даже из тюрем, передает телеканал «Пятый».

В одном из парков страны в эти дни прогуливается и самый настоящий людоед, который был осужден пожизненно за то, что съел, своего сексуального партнера. Якобы своим хорошим поведением он заслужил себе воздух свободы, пусть и периодические его вливания.

Гей-каннибал замаскирован, и никто не знает, в каком городе он в следующий отправится на прогулку.



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