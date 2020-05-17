Голландец Алистар Оверим одержал победу над Уолтом Харрисом на UFC Fight Night 172. Встреча завершилась во втором раунде. В первом американский тяжеловес был близок к победе, но его соперник выдержал мощную серию ударов.

Ветераны ММА должны были сойтись в октагоне еще 7 декабря, но в семье Харриса произошла трагедия. Приемная дочь 36-летнего бойца ушла в колледж и не вернулась домой. Это произошло 23 октября. Спустя два дня ее машина была найдена в другом районе Оберна (штат Алабама). Дана Уайт пытался помочь Харрис и обещал вознаграждение за информацию, которая позволит установить обстоятельства исчезновения его дочери.

Только 8 ноября был арестован подозреваемый Ибрагим Язид. Ранее судимый мужчина вскоре признался, что поссорился с девушкой и случайно выстрелил в нее. Ранение оказалось смертельным.

Естественно, Уолт не смог принять участие в турнире в тот момент, когда началось разбирательство. Его заменил Жаирзиньо Розенстрайк, который в итоге одержал победу над Оверимом.

На счету Харриса теперь 22 боя. Он одержал победу в 13 поединках и потерпел 8 поражений. В своем последнем поединке он победил Алексей Олейника, нокаутировав его за 12 секунд.

Голландец Оверим имеет в своем активе 46 побед в турнирах ММА и 18 поражений.

Start off the end pic.twitter.com/jTyVU2nM6z — MMAssault (@MMAassault1) May 17, 2020

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