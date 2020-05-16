Сегодня в Роттердаме должен был пройти финал конкурса «Евровидиние-2020», однако ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы в проведение. Конкурс отменили, однако потом приняли решение все-таки провести его удаленно.
Сегодня в Роттердаме должен был пройти финал конкурса «Евровидиние-2020», однако ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы в проведение. Конкурс отменили, однако потом приняли решение все-таки провести его удаленно.
Дата: 2020/05/16 23:03
Раздел: Life-style
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