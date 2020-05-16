Премьер Канады Джастин Трюдо сообщил, что министерство здравоохранения страны одобрило проведение клинических испытаний вакцины против коронавируса.

«Министерство здравоохранения Канады одобрило первые в Канаде клинические испытания возможной вакцины против COVID-19…Если эти испытания вакцины будут успешными, мы сможем производить и распространять ее здесь, в нашей стране «, — сообщил Трюдо в ходе пресс-конференции. Трансляция велась в микроблоге премьера в Twitter.

По последним данным, число случаев заражения в Канаде составляет 74 993, умерли 5595 человек.

Minval.az