Соединенные Штаты рассматривают возможность возобновить выделение средств на работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в объеме 10% от того, что выплачивалось ранее, однако окончательное решение не принято. Об этом сообщил в субботу в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома таким образом прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что его администрация может частично возобновить выплаты ВОЗ.

«Это всего лишь одна из множества идей, которые мы рассматриваем, и в этом случае мы будем платить 10% от того, что мы платили в течение многих лет, тогда это будет соответствовать уровню выплат Китая, которые намного ниже. Окончательное решение не принято. Все фонды заморожены», — написал он.

Minval.az