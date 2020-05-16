Врачам необходимо срочно изучить синдром, который проявляется у детей после заражения коронавирусом. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесу.

Речь идет о воспалительном процессе, похожем на синдром Кавасаки. Предположительно, он связан с заражением COVID-19. За последние недели в Европе и Северной Америке несколько десятков детей попали с таким состоянием в отделения интенсивной терапии.

Кроме того, как пишет журнал The Lancet, в итальянской провинции Бергамо вместе со эпидемией коронавируса произошла вспышка синдрома Кавасаки. Заболеваемость этим синдромом выросла в 30 раз.

Синдром Кавасаки чаще всего поражает детей до пяти лет и вызывает воспаление кровеносных сосудов и лихорадку. Нередко это приводит к тромбам и смерти ребенка. Причина болезни пока неизвестна, нет и единой схемы лечения. Однако не исключено, что так реагирует на некоторые инфекции иммунная система — как в случае с аутоиммунными заболеваниями.

Minval.az