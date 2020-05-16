В Армении продолжается скандал, связанный с военным прошлым деда премьер-министра Никола Пашиняна. Теперь эти дебаты вышли за пределы Южного Кавказа – сразу несколько российских СМИ посвятили проблеме свои публикации, отмечает «Вестник Кавказа».

Так, News.ru в материале «Что скрывает Никол Пашинян» с подзаголовком «Деда премьера Армении обвиняют в сотрудничестве с СС, а внук молчит» пишет, что незадолго до празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне Никол Пашинян рассказал о своём деде (они полные тезки) и выложил в Facebook его фотографию, подчеркнув, что гордится носить его имя. По словам армянского премьера, его предок погиб как боец Красной армии в сражениях с нацистами.

Эти слова привлекли внимание политических оппонентов правящей партии и журналистов, которые сразу же решили проверить истинность заявления премьера.. Согласно данным «Мемориала», некий Николай Пашинян в ВОВ участвовал, но не на советской стороне… Противники Пашиняна, указывающие на возможное сотрудничество его деда с гитлеровскими войсками, вменяют политику в вину не сам этот факт, а слова премьера о героической гибели предка и его последующее молчание. И пока Пашинян не выступит с официальным заявлением относительно данной ситуации, он останется мишенью для своих оппонентов всех мастей и рангов.

История с дедом Пашиняна приобретает негативную окраску наряду с другими действиями армянской власти. Руководство республики уже неоднократно проявляло плохо скрываемую симпатию к пособникам нацистов. Армянский легион вермахта остается печальной страницей в истории республики….

Если раньше позиция Пашиняна относительно сохранения монументов Нжде в стране считалась просто элементарным уважением к общественному мнению армянского населения, то сейчас, на фоне противоречивой истории с дедом премьера, она приобретает иные оттенки. Если премьер регулярно находит исторические аргументы для подкрепления своей позиции по Нжде (и даже как-то сравнил его с советским политическим деятелем, министром иностранных дел Вячеславом Молотовым, в 1939 году подписавшим германо-советский договор «О дружбе и границе»), то почему он допустил двусмысленность в отношении своего деда? Ведь у премьера точно есть все возможности, чтобы запросить архивную информацию в достаточном объёме.

К этому добавляются и другие факты. Так, например, в этом месяце депутаты от правящего армянского блока «Мой шаг» отказались включать в повестку собрания законопроект о повышении ежемесячных почётных выплат ветеранам Великой Отечественной войны. В начале мая эта новость прошла фактически незамеченной, однако теперь её не заметить нельзя.

«Свободная пресса» в статье «Деда Никола Пашиняна обвинили в сотрудничестве с нацистами» пишет, что в целом, армяне никогда не считались пособниками нацистов и более 70 тысяч армянских граждан были награждены орденами и медалями за участие в Великой Отечественной войне, 103 человека получили звание Героя Советского Союза. Но в историю вошел и Армянский легион вермахта под руководством Драстамата Канаяна (генерала «Дро»). Первоначальная численность легиона составляла порядка восьми тысяч человек, позднее она была увеличена до 30 тысяч. В основную часть подразделения входили бойцы Красной армии, перешедшие на сторону врага — в большинстве своем военнопленные. Обучение проходило под надзором офицеров СС.

Армянские воины не были удобными для фашистов, часто они вновь переходили на советскую сторону. Поэтому и отношение немецкого командования к ним было крайне подозрительным и строгим.

История с дедом Никола Пашиняна получает особенную актуальность на фоне отношения армянских властей к вопросам истории ВОВ. Руководство республики неоднократно проявляло симпатию к пособникам нацистов, в частности, в 2016 году в центре Еревана открыли бронзовый памятник Гарегину Нжде, что вызвало гневную реакцию МИД РФ.

Гарегина Нжде в современной Армении считают одним из основателей государственности, закрывая глаза на его националистические идеи и сотрудничество с нацистской Германией. Есть данные, что еще с 1940 года Нжде способствовал формированию армянских батальонов в составе вермахта, затем он вошёл в Армянский национальный совет, сформированный в Берлине. После войны он был арестован и закончил свои дни во Владимирской тюрьме в 1955 году.

«Московский комсомолец» в материале «Скелет в семейном шкафу Никола Пашиняна» пишет, что многие сейчас гадают, как скажется нынешний скандал на позициях премьера. С одной стороны, деяния предка, тем более ошибочные, не должны оказывать влияния на политическую будущность его потомков. С другой, замалчивание ситуации премьером, а то и вообще – переписывание истории – идет политику не на пользу. Некоторые армянские СМИ даже начали обвинять власти в том, что они пытались внести правки в архивные данные. По мнению некоторых аналитиков, сейчас власти Армении и репутацию ее премьера Никола Пашиняна мог бы спасти пересмотр позиции предыдущих властей Армении о роли Гарегина Нжде и другие шаги, дистанцирующие страну от деяний нацистских приспешников.

На данную тему порассуждало также издание «Лента.ру» в своем материале «Тайна деда: На чьей стороне воевал предок Никола Пашиняна».

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