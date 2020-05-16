Председатель Азербайджанского Центра анализа и международных отношений Фарид Шафиев прокомментировал заявления армянского премьера, озвученные в ходе пресс-конференции. На ней, в частности, Никол Пашинян выступил с контробвинениями в адрес Азербайджана по вопросу героизации фашизма.

«Во время Второй мировой войны армяне, наряду с другими народами СССР участвовали в борьбе против фашизма. Это совершенно иной вопрос и Пашинян попытался обвинить Азербайджан в попытках отрицании этого факта. Это совершенно неверно», — отметил Шафиев в беседе с Minval.az.

Он напомнил, что руководство Азербайджана, в частности президент Ильхам Алиев, выступили с обвинениями в героизации фашистского пособника Гарегина Нжде. Это, по его словам, является неоспоримым фактом, подтверждением которому служит установленный в Иреване памятник.

«Проблема в связи с этим вопросом намного глубже — Нжде исповедовал идею превосходства армянской нации — идеологии схожей с нацизмом. Его концепция «цехакронизма», разработанная в 1930-е годы, исходит из расистских теорий. Подобная идеология пустила корни в современной Армении, и она часть политики территориальных экспансий, тюрко- и азербайджанофобии, превосходство армянской нации и идеи «Великой Армении» между трех морей», — подчеркнул Шафиев.

Он напомнил, что Пашинян сослался на идеологического руководителя первой Азербайджанской республики Мамед Эмина Расулзаде, обвинив его «в сотрудничестве с нацистами и его героизации в Азербайджане».

«Здесь глава армянского правительство скорее всего преднамеренно исказил исторические факты. Расулзаде действительно во время Второй мировой войны посещал Германию (как и многие другие деятели национальных республик СССР в эмиграции), однако от сотрудничества с нацистами в конечном счете отказался. Это тоже известный факт.

Что касается тех, кто сражался на стороне нацисткой Германии, в Азербайджане памятников им не ставят и никак не героизируют. Информация, озвученная Никола Пашиняном, в лучшем случае заблуждение, а скорее всего преднамеренная ложь», — резюмировал Шафиев.

Minval.az