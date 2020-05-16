Эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора считает, что на улице заразиться коронавирусом невозможно. По словам специалиста, вирус живет только в организме человека, а в окружающей среде разрушается.

Как пишет РИА «Новости», эпидемиолог Михаил Лебедев отметил, что COVID-19 передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Теоретически на открытом воздухе возможно заболеть, если больной человек чихнет, и образуется «облако» капелек. Однако на улице оно быстро развеется, и концентрация вируса уже через минуту резко упадет, поэтому риск заражения крайне мал.

Также Лебедев рассказал, что ученые не исключают наличия людей с генетической «защитой» от коронавируса.

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