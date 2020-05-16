Власти Турции разрешили гражданам ряда других стран пересекать границу для лечения в медицинских учреждениях, сообщает агентство Anadolu.

Это решение принято правительством страны в рамках мер по упрощению карантина в связи с коронавирусной инфекцией нового типа.

Разрешение распространяется для граждан Азербайджана, России, Великобритании, Германии, Греции, Грузии, Джибути, Ирака, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Ливии, Молдовы, Нидерландов, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

При этом пересекать границу с Турцией смогут лишь пациенты с отрицательными результатами теста на коронавирус.

По данным Anadolu, информация о желающих пройти лечение в республике иностранцах будет сначала заноситься в Международную систему медицинского контроля. После получения предварительного подтверждения им будет выдаваться разрешение на лечение в турецких медицинских учреждениях.

Minval.az