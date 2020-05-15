Национальная разведывательная организация (MIT) Турции провела на севере Ирака успешную операцию по ликвидации одного из главарей террористической организации PKK/KCK — Гальи Бекир.

Ликвидированная террористка считалась так называемым старшим руководителем группировки по городу Махмур на севере Ирака. Она была известна под кодовым прозвищем «Бериван Сарья», передает агентство «Анадолу».

Спецоперация по ее уничтожению была осуществлена в районе горы Каракочак.

Бекир присоединилась к РКК в 2002 году в Сирии. Она руководила действиями террористов на территории Сирии и Ирака.

Ожидается, что нейтрализация «Бериван Сарья» ослабит командую цепочку «женского крыла» РКК в регионе, а также усложнит пополнение рядов группировки «опытными кадрами».

Minval.az