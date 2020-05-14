Бывшая супруга актёра и телеведущего Марата Башарова призналась, что из-за злоупотребления алкоголем у него появились проблемы с психикой. В частности, Елизавета Шевыркова рассказала о возможном раздвоении личности экс-мужа.

— Мне казалось, что в нём не два, а даже три человека живёт. Когда он трезвый, то хороший отец, замечательный актёр. Но когда пьяный… Он даже придумал себе второе имя — Игорь Леонидович. Говорил: «Это Игорь Леонидович себя так ведёт, а я, Марат Алимжанович, так себя вести не могу», — рассказала Шевыркова в эфире передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».

Также женщина рассказала, что неоднократно пыталась помочь Башарову завязать с алкоголем, отмечает «Лайф». Однажды она даже привела его в клинику, чтобы закодировать, однако актёр настолько сильно волновался, что в итоге паника взяла верх и он отказался от этой идеи. Шевыркова обратилась к экс-супругу и сказала, что тот всё ещё имеет шансы стать хорошим отцом, однако для этого придётся бросить пить.

Minval.az