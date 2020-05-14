Проведение очередной ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая должна была состояться в сентябре в Нью-Йорке, маловероятно в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Маловероятно, что можно собрать в Нью-Йорке тысячи представителей со всего мира», — отметил Гутерриш. «Мы изучаем, однако, различные альтернативы, которые нам предлагают цифровые технологии», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на Paris Match. При этом Гутерриш обратил внимание, что конкретное решение по этому вопросу должны принять сами страны-участницы ООН.

По словам генсека ООН, распространение коронавируса заставило его изменить собственный распорядок жизни. «Сейчас я прихожу в здание ООН только тогда, когда это необходимо. К сожалению, не могу больше путешествовать и приезжать в Лиссабон, где живет моя мать, которая чувствует себя хорошо», — сказал Гутерриш. «Мы говорим каждый день, дистанция укрепляет отношения, начинаешь придавать значение тому, чего лишаешься», — подчеркнул он.

По мнению Гутерриша, «эта пандемия должна побудить нас перестраивать наше общество, экономику, приняв во внимание проблемы здравоохранения, но также изменения климата». «Это наш общий долг», — заявил генсек ООН.

75-я сессия Генассамблеи ООН должна была начаться 15 сентября. ООН объединяет в настоящее время 193 государства.

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