Бывший российский вице-премьер Альфред Кох считает, что президента РФ Владимира Путина нельзя называть политическим лидером, поскольку он – «глава мафиозной структуры». Об этом он сказал в интервью основателю издания «Гордон».

«Я думаю, что его нельзя оценивать в терминах политического лидера. Его нужно оценивать как главу крупной мафиозной структуры. И вот как глава крупной мафиозной структуры он, безусловно, выдающийся «крестный отец», скажем так», – отметил Кох.

Он высказал мнение, что окружение Путина – «это самая сильная «семья».

«Мало того, что она сама по себе огромные финансовые потоки контролирует – она единственная, которая достигла цели, полностью слилась с государством и возглавила это государство», – уверен Кох.

Minval.az