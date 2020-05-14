Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу уходит в отставку 31 августа, не дожидаясь истечения срока своих полномочий в 2021 году.

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«Я решил, что уйду со своего поста 31 августа 2020 года, сократив мой второй срок полномочий ровно на один год», – сказал Азеведу, которого цитирует «Корреспондент» со ссылкой на организацию.

Гендиректор ВТО отметил, что «это решение было нелегким» и пояснил, что обсудил его со своей семьей.

«Это личное решение, семейное решение, и я уверен, что оно служит высшим интересам организации», – подчеркнул Азеведу, добавив, что мотивом послужили отнюдь не проблемы со здоровьем и не политические расчеты.

«Чем раньше новый глава ВТО вступит в должность, тем лучше», – резюмировал он.

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